決性11點：AV OPEN　聲優變女優　四獎即到手！

今個5月日本AV界可以話盛事連連，繼5月12日上演咗FANZA成人大獎2019之後，剛過去嘅5月23日又有盛事順利完成，呢個就係AV OPEN 2018喇！今屆又到邊位做大羸家呢？即刻同大家一齊睇睇啦！



聲勢稍減

AV OPEN作為日本AV界三大盛事之一，主要係頒獎畀拍攝得精彩嘅AV作品，而每部作品得獎，大會除咗會頒發獎座，仲會有獎金以示鼓勵，一直以來都相當受AV迷以及業界重視。不過今屆就有少少濕滯喇！原因之一係AV OPEN往年都係同日本成人博覽一齊舉行，但係喺2018年成人博覽就甩咗碌冇舉辦，搞到AV OPEN主辦方要負擔晒租借場館等經費，因此令頒獎禮延遲到今年5月。又因為成人博覽甩碌，令好多AV廠認為AV OPEN未必能夠同往常一樣咁受注目，所以參與競逐獎項嘅AV廠由上屆嘅90間減到得返69間，缺席嘅仲包括AV大廠S1添，因此令今屆AV OPEN聲勢弱咗少少。



勁掃四獎

雖然AV OPEN 2018聲勢弱咗，但係頒獎當晚依然係春色無邊，單單係今屆形象女郎戶田真琴、園田美櫻以及櫻空桃就已經夠晒資格撐起成個盛事喇。講番得獎作品先，今屆又有作品連奪多個獎項，而得獎嘅就係由優月心菜主演嘅下海處女作品《FIRST IMPRESSION 131》喇，呢部作品喺女優部門獎、粉絲投票部門作品獎、合作店部門獎都奪得冠軍，更加成為總合部門獎第一名，換言之呢部就係新一屆嘅「日本一」作品，優月心菜亦成為今屆嘅四冠王喇！提起優月心菜佢又真係幾叻女，因為佢上年年尾狠下心腸下海，而本身佢喺聲優界以及動漫歌手界都算係薄有名氣，失驚無神走去拍AV確係令人大感意外，當然夾住兩個界別嘅人氣下海，作品得以大賣，相信亦係令其作品勇奪四個大獎嘅關鍵。



非常勵志

值得留意以及祝賀嘅除咗有優月心菜呢位AV界新鮮人，仲有妹系王牌河南實里喎！因為河南實里除咗憑作品《私のお尻に挿入れて下さい》羸得重口味部門獎冠軍，喺由AV迷投票決定嘅女優獎亦羸得第一名。實里今次得獎嘅事蹟可以話相當具勵志，因為實里早幾年曾以河愛杏里之名拍AV，依家阿妹改名又「變臉」之後，靚咗又可愛咗，人氣度大大提升！此外，過往得獎無數嘅「女鬼富江」仲村美羽亦有獎落袋，佢嘅首部VR作品《芸能人・仲村みう解禁VR》連奪VR-1GP作品獎冠軍以及VR-1大獎冠軍，不過佢本人神龍見首不見尾，今次又冇出席領獎，令大會失色不少。