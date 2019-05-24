男士深夜：居屋爭崩頭　睇熱話唔使愁

【地靈人美：平嶋夏海 飛車飛到松本城】

家陣好多活動都已經唔係男人嘅專利，好似打機咁，好多女仔都投身機迷行列，對於打機嘅熱情絕對不下於男仔，而享受飛車樂趣亦都一樣，好似日本寫真界美人兒平嶋夏海咁，最近就迷上咗揸電單車四圍遊山玩水喇！

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【靚人靚景：松田琉花 宿霧賣性感】

有睇開近年播出嘅新派《幪面超人》作品，就會發現女仔一樣可以做超人，一樣可以上前線同邪魔對抗，最近推出寫真集嘅松田琉花喺《幪面超人EX-AID》中就飾演幪面超人Poppy，因而人氣急升。今年23歲嘅松田琉花清麗可人，除咗做演員同女主持，近期仲做埋歌手，更推出首本水着寫真集《RUKA / LUCA》。

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【決性11點：超性感水手服 眾籌迎泳季】

水手服可以話係日本男士永恒嘅夢想制服之首，不過講到性感度，傳統嘅水手服絕對比唔上呢套「GAL JK風水着」（ギャルJK風水着）！呢套超性感嘅水手服，係妄想系產品生產商Mocolle嘅「我想要它！」 （あったらほしい！）系列最新登場嘅眾籌產品……

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【決性11點：美女主播客串Coser 散發成熟美】

香港電視台的新聞女主播，個個都是正正經經坐在錄影室報道新聞，就算要外景採訪都絕不會太出位，但日本的新聞女主播就自由得多，除了報新聞外，更會參加綜藝節目，離開電視台成為自由主播後，工作尺度更是不受限制。

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【決性11點：百變美少女 寫真集扮盡動漫角色！】

近年有好多由美國漫畫改編嘅電影上映，當中嘅演員變身成為真人版漫畫英雄迷倒萬千漫畫迷。而喺日本一早就有好多真人化動漫角色，扮演呢類動漫角色嘅咪就係一班Cosplayer囉！近年Cosplayer更銳意向寫真界進軍，好似LeChat早前推出首本個人寫真集，至於近期出寫真集嘅亦有Enako。

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