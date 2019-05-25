香港估估吓：港漫都有「哥斯拉」？

鍾意睇怪獸電影嘅朋友應該相當興奮，因為新一集電影版《哥斯拉》最近上映，大家又可以睇到呢隻龐然巨物點樣發揮毀天滅地嘅破壞力，為大家帶來震撼視覺嘅場面喇。



其實喺經典港漫《天下畫集》亦曾經出現過一隻「哥斯拉」，呢隻就係四大瑞獸當中嘅龍喇！呢段故事講述《天下畫集》第二部中嘅反派大奸角帝釋天(原名徐福)本身已經飲咗鳳凰血而長生不死且武功絕世，後來帝釋天又聞四大瑞獸當中嘅龍會喺「驚瑞之日」現身，為免有人成功屠龍並服下其體內之龍元而威脅自己，帝釋天遂集合六位高手，包括步驚雲、劍晨、懷空、破軍等，再使用七把神兵進行「七武屠龍」。



令讀者意想不到嘅係呢條龍與中國傳統上嘅龍完全唔同，而係類似史前生物暴龍，設定甚為破格。雖然呢條龍冇哥斯拉咁大隻，但係亦破壞力驚人，一出現就一口將水族超級強者水神老祖吞食。眾高手成功屠龍之後，一顆又大又圓嘅龍元從龍口中吐出，後帝釋天欲以重擊毀之，但係龍元只係一分為七，並被各高手爭相搶奪，其中奸角斷浪則先後取得兩顆龍元碎塊服用，因此成為《天下畫集》第二部最強奸角，後來步驚雲及聶風雖然捨身將斷浪擊殺，但係就被冰封於埋劍岸崖最達二十年之久。