另類拼貼畫作　重新詮釋黑人文化

Jazz、Blues、Hip-Hop、運動、當代舞蹈......非裔美國人作為表演者和藝人，近年已構成了「美國文化」的根基，但對於在白人社區成長的黑人來說，黑人身份仍為他們帶來與別不同的生活體驗。於加州出生的藝術家Devin Troy Strother認為，黑人藝術家的作品大多會被人以黑人視角解讀，因此相比起嚴肅沉重的方法，他更希望用喜劇化的方式來詮釋黑人文化。最近，Over The Influence舉辦了Strother的個人展覽《Flagrant Foul》，帶來了一系列以黑人運動員為主題的作品，



在美國籃球界，曾有不少黑人運動員的傳奇神話，就像Michael Jordan和LeBron James，甚至超越了種族和背景的議題，成為一種文化象徵，而Strother的最新作品則以Romare Bearden的拼貼畫《街區》為靈感，刻意消除了黑人擅長運動的刻板印象，在城市和田園郊區的背景中，加入了不同種族的球員，不同背景的孩子聚集在籃球場上，觀眾目瞪口呆地看着黑人球員的即興舞蹈，藉此展現以籃球為共同點的美國生活。



《Flagrant Foul》

日期：即日至6月28日

地址：香港中環荷里活道159號1樓