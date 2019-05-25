DIESEL RED TAG　全新俄式工裝

DIESEL於去年推出RED TAG企劃，透過這平台與具影響力的新世代設計師合作，為品牌注入新思維。繼與Hood By Air的設計師Shayne Oliver和Y/Project創意總監Glenn Martens合作後，今次品牌邀請莫斯科藝術家及時裝設計師Gosha Rubchinskiy推出GR-UNIFORMA聯名膠囊系列，帶來展現俄羅斯潮流風格的服飾。



引領俄羅斯潮流文化精神長達十載的Rubchinskiy，今次以20世紀初俄羅斯先鋒派藝術時期的崛起與運動作為靈感，配合工裝制服和90年代丹寧的輪廓，為設計增添現代層次。外套、連身工作褲和褲子皆採用了獨特棱角裁剪的拼接處理，多款運動裝、拳擊短褲和背心給人一種懷舊感。配飾則包括以皮革與織物製成的腰帶、繡有DIESEL RED TAG x GR-UNIFORMA標識的中筒襪及配以橡膠底的丹寧帆布運動鞋。