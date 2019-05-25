三界五行：善用魚缸　化煞招財

玄學的堪輿風水有正神與零神，正神為陽，零神為陰，兩者得到平衡就帶來好運。一般人為求方便理解，把帶來福氣的幸運之神統稱為正神，把帶來不吉的凶煞之神統稱為零神，忽略了「風水輪流轉」，風水是不斷轉化，好的方位布局不當，福氣減少，甚至帶來衰運；壞的方位布局得當，衰氣減少，甚至帶來好運；這是道家真理「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」，也就是現代人常說「危中有機，機中有危」。



運用到風水布局，「撥水入零堂」（零堂即是零神駐守的地方），把水引到零神的位置（可以理解為風水欠佳的方位），就可以化煞招財，避凶趨吉，把不利因素轉化為有利，凡是家居的凶位（例如是非位、疾厄位、災煞位），以及不好的位置（例如橫樑壓頂、尖角沖煞），都可以用水化解，常用方法是水養植物、擺設「安忍水」（須由資深風水師指點安置），而擺放魚缸是最簡單的方法，由此可見，魚缸化煞招財是有風水道理。



既然魚缸可以化煞，如果擺放在吉位，那就浪費化煞功能，甚至有反效果。風水布局的「撥水入零堂」是好方法，但「拉正神下水」則是壞方法。正神包括財神、喜神、食神，如果在這些好方位擺放魚缸，令正神坐立不安，又怎樣可以保佑家宅的人？同樣道理，家神（祖宗神位）下邊也不宜擺放魚缸。家中供奉的神祗，每天上香，香火在上，魚缸在下，就是「火水未濟」，神不安，人也不安。



方向宇