45R「拼」出清新夏日

Patchwork拼布是45R常見的設計手法之一，今季品牌創辦人井上保美小姐，從傳統韓國婦女服設計中用剩的布碎，拼湊而成「 袱 」（Pojagi），打造出富層次感又清新的夏日服飾。「袱」帶有祝福之意，多作包裹禮物、婚禮之用。品牌以透薄舒適的甘地棉織出帶有格紋及條紋圖案面料，繼而作拼布設計，配合不同的廓型，打造出充滿特色的上衣及連身裙，再加入褶皺、開衩等元素。新系列的設計以簡樸藍白圖案為主打，同時亦有百搭易穿的簡約黑白服飾。此外，還有一組靈感來自古舊手巾的設計，利用絲網印刷技術，將恍如手繪的圖案印上服飾；連同拼布設計的半截裙款，令新一季夏裝更添懷舊感覺。



除拼布設計外，品牌今季也向大熱的夏威夷恤取經，透過傳統木版印刷技術，將夏威夷恤上的鮮艷花卉圖案重新演繹，再呈現於棉質披肩上，並由工匠將披肩改成斗篷，工序繁複且手工精緻細膩。主打圖案還包括搶眼誇張的腰果花圖案和低調的通花刺繡花卉圖案，兩者同様迎合品牌著名的民族風格，帶出時尚的效果。