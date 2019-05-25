由漫畫說起　Marvel的藝術之路

隨着Marvel電影的興起，近年亦愈來愈多超級英雄的FANS，可是，這些英雄人物卻非近10年的產物，而是來自上世紀4、50年代的漫畫作品，美漫達人Jerome表示：「當時正值戰爭時期，因此漫畫公司開始構思各種英雄漫畫，因為打仗令當時的人心靈十分空虛，自然會希望英雄的拯救，就像是美國隊長，令讀者可以從漫畫獲得心靈慰藉，因此美國漫畫亦開始蓬勃，這段時間維持了2、30年，被稱為Golden Age。」



Jerome解釋，由Golden Age開始，美國漫畫運作了一段時間，直至到了50年代，美國漫畫的熱潮開始減弱，他說：「當時的人開始發現，漫畫對小童有不良影響，特別是當中的暴力和血腥元素，都不太適宜小朋友閱讀，自此外間多了禁制漫畫的聲音，而這個時代則被稱為Silver Age，而緊接的則是Bronze Age和現在的Modern Age。」



上世紀的漫畫作品，不論是用色、構圖，還是風格，與現時的作品都有很大分別，Jerome表示：「因為當時的印刷技術仍不太發達，印出來紅色就是紅色，藍色就是藍色，選擇不多，但對比亦相對強烈，好處是較易吸引人注意和購買。另外，當時所有漫畫家筆下的人物都充滿肌肉感，因為超級英雄都一定有較強的體魄，所以他們的肌肉都會比較明顯，漫畫家對人體力學、結構都會非常了解，透視學的掌握亦十分準確，令讀者覺得角色是現實世界的人物，相反，現代漫畫加入了不同的表現手法和藝術元素，現代已經接受了這種手法，但昔日就不會太誇張，五官和手腳都會依照真實比例繪畫。」



最近，華藝國際春拍帶來了1套12幅，由Stan Lee主理的MARVEL封面版畫，估價高達240萬，華藝國際現當代藝術部總經理Jessica Lee說：「我們今次帶來了Stan Lee漫威之父獨一無二的12幅漫畫作品。其實Marvel已經不是一個簡單的藝術品，可以觸碰到不同年齡層的觀眾，直接觸碰到每一個人的心靈，我認為是非常感動。這12幅作品是漫威漫畫則是比較經典而且標誌性的漫畫封面，每一幅也由Stan Lee親手點綴和簽名，而這些巨型版畫與原本漫畫的顏色亦有所不同，相當特別。」