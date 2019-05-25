本日日本：消暑抵食！便利店百圓雪糕Best 5

夏日炎炎，各式雪糕自然成了消暑妙品！去到日本旅行，雪糕選擇更加多到眼花繚亂，咁究竟揀邊款好呢？主打賣100日圓商品、於日本有多達798間店舖的連鎖便利店LAWSON STORE 100，日前就公布了5大100日圓雪糕的排名，當中不少都係大件夾抵食，去日本真係要食番杯/支呀！

-------------------------

第5位：VL雲呢拿軟雪糕/VL朱古力軟雪糕

VL（Value Line）係LAWSON STORE 100的自家品牌，而該便利店的軟雪糕除了帶來軟綿綿的香滑口感，而且分量比一般便利店買到的大，無論係細細啖品嘗，抑或豪情的大大啖享用，都係咁滋味！

-------------------------

第4位：朱古力Cream雪條/雪呢拿雪條/VL咔擦士多啤梨/VL咔擦煉奶紅豆/VL咔擦梳打

呢個雪條系列最大魅力莫過於每包有多達3條雪條，仲要賣100日圓，抵食指數爆晒燈！當然味道亦不相當不俗，想要軟滑口感及濃郁味道的話，朱古力Cream雪條及雪呢拿雪條會是你杯茶，若果要硬淨口感，郥可揀3款「咔擦」口味，包你咬到發出「咔擦」聲呀！

-------------------------

第3位：VR杧果雪條

呢款雪條標榜有30%係果汁及果肉，打開包裝袋即有一陣果味撲鼻而來，而入口黏黏哋，瞇埋眼真係有食緊杧果的錯覺，而果汁味道喺口腔更久久不散添。加上一袋有兩支雪條，又係性價比甚高的出品。啱啱今個月更推出了VL柑橘及VL菠蘿兩款新口味，味道選擇更豐富。

-------------------------

第2位：VL蜜瓜雪酪/VR柑橘雪酪

想要清爽口味的話，雪酪(sherbet)係不少人的心水之選，而呢兩款雪酪的味道便深得大小食客的喜愛，不得不提的還有容器，外觀係賣相甚討好的水果形狀，當堂加了不少分數，而且一袋有兩個雪酪，一個字：「抵」！

-------------------------

第1位：VL白熊（雪條）/VL南國白熊（杯裝）

榮登首位的兩款VL白熊，受歡迎程度跟第2位相比可謂大幅領先，其中的雪條賣點係內有大量柑橘、菠蘿及黃桃三款水果，而水果的酸味跟煉奶味的雪條得到很好的平衡，再加入紅豆來豐富口感，可以想像有幾咁滋味！而杯裝的南國白熊是今年4月登場的新出品，同樣係煉奶味加上雜果的配搭，不過雪糕有如食冰般的脆脆口感，叫人驚喜。



網址：http://store100.lawson.co.jp/