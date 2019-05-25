THOM BROWNE TBX908　中港台別注　每色限量250副

如果閣下是一位標準眼鏡迷的話，相信早就聽過THOM BROWNE TB-011這個型號，設計採用美式復古風格Boston Frame鏡形，並經由DITA嚴謹監督製作，2013年更贏得法國眼鏡展最佳眼鏡設計獎項（Slimo D'or），至今數年來亦一直保持人氣。3年前THOM BROWNE與日本著名眼鏡店OBJ更合力打造TB-011-J配色，於日本地區限量推出200副，極速完售後，翌年雙方於中港台地區再次追加推出限量200副，但試問亞洲地區鍾意THOM BROWNE又有戴眼鏡嘅人又點止得400人？錯過唔緊要，只要唔好一錯再錯就好了。



2017年，THOM BROWNE以大熱TB-011為藍本但輕量化改造成全新TBX908型號，保留經典美式復古Boston Frame設計，以上乘鈦金屬及日本醋酸纖維板料製作鏡框，而鏡臂則選用易於調校的Beta鈦金屬，增加佩戴時的舒適感，鏡臂末端當然唔少得招牌紅白藍三間細節，每副均由日本眼鏡職人經過320個工序，耗時8至12個月去完成。是次品牌就為TBX908推出3款限量配色，分別係全黑TBX908.04、海軍藍 x 銀TBX908.05及黑 x 12K鍍金TBX908.06；當中黑 x 12K鍍金配色更將TB-011-J極具話題性的紅白藍三色夾層鏡圈設計運用其中，於中港台地區每色限量250副，唔想再次錯過入手良機，見字可直奔THOM BROWNE指定授權眼鏡店。