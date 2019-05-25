順Phone快遞：紅米旗艦作K20　528登場

紅米手機以往中打中階、入門手機，但自從獨立品牌之後，產品的定位都有所有不同。Redmi早前就宣布於5月28日（下星期二）舉行「Redmi旗艦新品發布會」，將會發布紅米7A以及K20。當中新機的部分規格已經公布，紅米7A搭載5.45吋、Snapdragon八核心處理器、4,000mAh電池、1,300萬像素鏡頭，相信屬入門級型號。而焦點新機就係全新K20系列，據講K代表Killer，代表新機是旗艦機殺手。K20將會用上彈出式全屏幕設計，並採用Snapdragon 855處理器、4,000萬像素鏡頭、4,000mAh電池，並支援第7代屏幕指紋解鎖，功能相當齊備。至於新機的外形真身及售價等詳情，就要留意跟進報道喇！



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