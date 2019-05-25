東京　科幻大師Syd Mead 展覽加長

假如你熱愛科幻電影，那「科幻視藝大師」Syd Mead名字，你一定不陌生，他參與過製作的科幻片包括《2020》（銀翼殺手）、《異形2》及《電子世界爭霸戰》等，無不為了未來概念藝術經典，他甚至參與過日本動畫製作，令人「驚嘆」的機動戰士Turn A高達（Gundam ∀）便是他傑作之一。



以他作品為題的展覽「Syd Mead Progressions Tyo 2019 ~ 未來之預演」，現正在東京「Arts千代田3331」進行得如火如荼，由於大受歡迎，原定在上周日結束的展覽現鐵定將加長至6月2日，早前來不及去朝聖的朋友，現可趁機「補飛」了。(門票：2,000日圓，約HK$142)這次Syd Mead個展，是他入行40年來首次在日本舉行，在展覽中你會看到很多你似曾相識的未來世界場景，例如《2020》中滿是霓紅燈光街景、銀翼殺手坐的飛車、《異形2》中的太空飛船等，他的作品透現出Syd Mead獨到的未來視野，在下年2020年前舉行，對東京別具特別意義。



Syd Mead Progressions Tyo 2019 ~ 未來之預演

日期：即日至6月2日

地點：Arts千代田 3331 / 1F Main Gallery（東京都千代田區外神田6丁目11-14）

時間：11:00am-8:00pm（逢周二休）

網址：http://eplus.jp/ib-sydmead/

