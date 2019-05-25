小米/XPower無線車充　電動臂更就手

支援無線充電手機愈來愈常見，唔少新車依家都會加入手機無線充電座，用緊舊車嘅朋友都毋須失望，皆因無線車充配件亦應運而生！最近推出的就有內地代表的小米無線車充以及港牌XPower CMA2，2款都設有電動夾臂，夠晒方便！



小米無線車充及CMA2機面均用上均用上玻璃，小米連接電源後亮起藍色環形燈，設計更精緻。2款配件都用上電動夾臂，小米可以放置約65至88cm闊度的裝置，而CMA2則可擺放62至85mm闊度的裝置，換言之機身較窄的iPhone 8以至機身較闊的iPhone XS Max都可以夾實，兼容度不成問題。操作方式2款略有不同，小米無線車充設有紅外線感應器，手機靠近夾臂約4cm內就會自動打開再鎖緊，而左側設有輕觸式夾臂開啟鍵。CMA2的底部設有2個輕觸按鍵，一按即可打開夾臂；夾臂打開時，當無線充電線圈感應到手機放近時就會自動鎖緊。充電效能方面，小米無線車充支援最高20W無線充電，亦附送20V/1.35A輸出的點煙車充，惟暫時對應20W無線快充的手機只有小米9，但仍然向下兼容其他規格的無線充電功能。CMA2則對應10W輸出無線充電，但未有附送點煙車充。值得一提是，一般電動夾臂手機架當汽車「熄匙」後就不能操作，而CMA2就內置後備電池，「熄匙」仍然可以操作夾臂開合，相當貼心。

