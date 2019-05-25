【地靈人美】橋本梨菜　黑美人侵襲夏威夷

雖然話一白遮三醜，但係一身嬲黑啤銅膚色其實亦可以相當有吸引力，就好似被稱為「日本寫真界黑鑽石」嘅美人兒橋本梨菜咁，出道以來一直都係以古銅色肌膚而聞名寫真界！而梨菜本身亦係嬌俏可人，精靈又夠醒神，更重要嘅係身材激凸誘人，所以人氣與日俱增，就算話佢係新一代寫真天后亦唔過分。最近，橋本梨菜就飛到去夏威夷盡情玩樂一番！從其社交網當中，除咗可以見到梨菜喺當地優美嘅海灘玩得相當奔放，亦見到佢喺教練嘅指導之下大玩滑浪板瑜伽，而梨菜仲表示玩咗得耐戶外運動，被夏威夷嘅猛烈陽光，搞到肌膚又再黑啲，但係身材就變得更加弗同結實，不過梨菜本身已經身材火辣誘人，就算唔做呢次瑜伽，相信梨菜換上比堅尼一樣可以揮低班海灘班金髮美人。



夏威夷喺1959年成為美國第五十個州份，首府為檀香山，又稱火奴魯魯，當地除咗陽光與海灘之外，亦有唔少展示出夏威夷歷史文化以及動植物嘅博物館，例如已經有超過一百年歷史嘅威基基水族館。夏威夷由不同島嶼組成，當中嘅毛依島，除咗給予水上運動空間，亦可以畀遊人挑戰自我，去到哈雷阿卡拉山睇日出。

