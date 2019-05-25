【決性11點】中女絲襪谷：愛都懶得做

「問下你哋吖~如果拍咗十三年拖，應該結婚定分手？」肥比

「你嗰個唔係拍咗一兩年咋咩？」艾美美

「唔係我呀」肥比

「又話係你朋友，咁老土？」阿田



「咁真係唔係我吖嘛，個fd搵我傾，我都唔識畀意見」肥比

「感情嘅嘢好難畀意見喎，不過八卦下，ok嘅」艾美美

「其實我個fd同佢男友十幾年，第三年嗰陣分過一次手，半年後復合到依家囉」肥比



「當年係咪迫婚唔成？」Joe君

「唔係，佢一路都無諗結婚，但最近佢突然發現自己有白頭髮，話覺得好老好無安全感，諗緊係咪要結婚？」肥比



「想結咪結囉」艾美美

「最弊佢話同男友成年都無搞過嘢，都唔知係咪要同佢行埋落去」肥比

「下？成年無搞嘢？咩世界呀？」阿田

「佢話早兩年，就算做愛，姿勢都唔變，好乏味好枯燥」肥比

「嘩，老夫老妻，好心一早....偷下食」阿田

「佢個性格唔會架」肥比



「嘥時間，一年前就應該分開啦。」Joe君

「但佢覺得兩個人相處無問題，習慣晒，雙方家長都識得，佢話萬一分手唔知點交待。」肥比

「佢好明顯係處於愛情Comfort Zone，無晒火花平淡如水，其實唔係離婚使乜交待咁多喎？分手好似跳bungy Jump咁」艾美美



「即係點？」肥比

「唔好諗，深呼吸一下一嘢衝落去，搞掂！」艾美美

「你試過？」肥比

「無」艾美美

「妖~」肥比



「人一生物一世，分分分! Have some Fun!」Joe君

「Yes！佢又未到更年期，仲可以搵多幾條仔，好好享受性愛~」阿田

「咁直接嘅你？」肥比

「你都話佢哋連愛都唔願做，Dry成咁人生仲有咩意義呀？」阿田

「人生唔係得性愛卦？」肥比

「係，不過感覺上，佢似想分多過想婚喎~」艾美美



「教人分手尤如殺人父母」肥比

「下？」Joe君

「我最多copy你哋嘅對話畀佢睇，等佢自己諗啦」肥比

「收番顧問費呀~」艾美美

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