【星座密語】易陷入多角戀星座　你有冇份？

人人都想擁有一段美好的愛情，兩人互相深愛，直至永遠；但現實總是殘酷的，一腳踏幾條船的人多得很，你愛他、他愛你，但同時間他也愛另一個她，而被戀愛沖昏頭腦的你，就傻傻的陷入多角戀關係，身心備受傷害。從星座角度上，究竟哪些星座較易陷入多角戀？

誰也希望感情關係可以好簡單，遇上心儀目標時，切記帶眼識人，認真看待感情，以免招至爛桃花。





第1位 獅子座：證明自己魅力

天生擁有王者氣派的獅子座，在感情世界，一般有較自信、主動、進取的傾向，就算有正牌戀人，總想身邊有其他異性，證明自己的魅力。尤其是獅子男，經常抱着這個人生格言：「哪有不會逢場作戲的男人？」，所以總會找機會結交異性，增加發展多角戀的機會。有云：「上得山多終遇虎」，曖昧關係玩得多，總會玩出火，到時就會發現從一而終的好處，因此想要獅子座忠於另一半，惟有等他在感情路上嘗盡苦頭，才會收心養性。



第2位 人馬座：喜歡遊戲人間

人馬座是公認的花心星座之一，喜歡抱着「遊戲人間」的態度，感情生活亦不例外。在一段關係中，人馬座經常扮演着不認真、喜歡玩弄感情的角色，所以跟他談戀愛確實幾傷神。不是正桃花不會出現在人馬座身上，而是人馬座天生渾身散發激情四射的魅力，對情感表達也較為強烈，容易令一些喜歡激情與爽直的異性，不顧一切與其擦出愛火。同時，不甘寂寞的特性令人馬座不能忍受沒有愛情的日子，因此短暫情人也為數不少，這類感情怎會不是爛桃花呢？



第3位 雙魚座：耳仔軟易留情

意想不到，雙魚座表面是個待人誠懇、善解人意、體貼浪漫的人，加上其天生柔情似水的個性，總會得到不少異性的好感，甚至亦激發其保護欲，繼而想建立親密關係。不過，雙魚座內心卻有另一些想法，一方面總是不懂得如何「Say no」，所以遇到追求者告白時，總是來者不拒。另一方面「耳仔軟」是雙魚座主要特徵，當有異性對自己表達好感時，總擔心拒絕便會傷害了對方的感情，而自己又拿不定主意，於是跟對方大搞曖昧關係，自然容易墮入多角戀的關係中。「

