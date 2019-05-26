【兒樂事】你是「剷雪車」家長嗎？

今年美國揭發的大學入學賄賂醜聞，家長為了達到目的，竟然會超越道德和法律的底線。

雖然醜聞是一個極端事例，但同時在三月份《紐約時報》一篇文章中，用上了一個新名詞「剷雪車」家長，特點是他們會快速地為孩子清除路上所有障礙，包括將會遇到的困難、失敗及壓力，甚至將這些障礙刻意包裝成無障礙，期望孩子永遠是長勝將軍。



【有甚麼比成敗得失更重要？】

很多專家都認為家長過分維護，或只會看重事情的結果，會阻礙子女的成長，影響深遠。體育精神並不是單單只與比賽有關，其實教導孩子任何事情，都要尊重公平制度，不要因為害怕失敗而走捷徑，以達致目的。

當家長將結果放在過程之前，最後只會給孩子很多無形壓力，以及引致他們失去學習的真正動機。家長不要在孩子身上複製自己的成功；同樣也不要勉強子女實現我們無法完成的理想。之前我也分享過，有些學生參加朗誦比賽前，老師已知道他們是比賽能手，而他們也認為自己冠軍在望，但我則跟家長說：「請跟孩子說，不要過分看重該次所得到的獎項，最重要是自己有進步，以及學習過程中的得着；不要期望下次比賽必定有獎項，也不要過分看重成敗得失。」



【不想孩子被淘汰，怎麼辦？】

如果家長希望孩子不會被淘汰，能夠有光明的前途，便需要將眼光從起跑線，放得更遠。我們應重視親子關係的建立，激發孩子的創作力和奮鬥心，讓他們碰到困難時，不輕言放棄。孩子從小預備體驗人生高低起伏的機會，不論學習或比賽，亦要從小灌輸不計較輸贏；不取巧；一分耕耘一分收穫；勝不驕、敗不餒的正確觀念。

多些與孩子一起參與當中的過程，並鼓勵及讚賞他們所付出的努力，這樣會令孩子願意付出更多的努力，以解決其他難題。父母是子女的生命師傅，啟發子女，讓他們有夢想；讓孩子愉快自由地探索自己的學習及人生旅程，經歷人生，找到自己的方向，讓生命充滿意義，才是人生路上的大贏家。





Profile

方慧明（Yvon Fong）

日朗坊教育中心創辦人及總監

