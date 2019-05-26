Atelier Swarovski　閃爆搶Fo

「Make a Fashion Statement」是潮流達人最常掛在嘴邊的一句話，意思是通過時裝去表現個性。其實，潮人又豈止懂得用服裝去展現自我，他們更深明首飾的重要性，因此設計突出的Statement Jewelry，便成為潮人用來提升造型的利器。說到今季的首飾潮流，閃閃的水晶首飾依然是熱選，散發強烈時尚感的Statement頸鏈、手鈪、耳環和戒指，一戴上隨即成為造型一大亮點。



走Hi-end路線的Atelier Swarovski，所推出的水晶首飾風格創新又時尚，向來是時尚人用來Make a Fashion Statement的不二之選。除了自家Core Collection，品牌每季都與不同領域的設計名師合作。今季首度與著名女星Penelope Cruz聯手打造MoonSun系列，靈感來自璀璨繁星和閃亮銀河，將銀河中的閃耀五角星造型融入設計，幻化成造型多變的水晶首飾。



Core主打系列包括Tigris、Fluid Azzurro和Graceful Bloom，Tigris系列從河流吸取靈感，以帝王藍和銀色兩種色調的水晶，打造出充滿曲線美感的潮流珠寶。Fluid Azzurro系列以方形切割的墨藍色與銀色水晶，鑲嵌出款式經典時尚的耳環、頸鏈、闊手鈪和戒指外，更帶來大熱的流蘇設計。Graceful Bloom系列的靈感則來自大自然，以紅色水晶製作出花瓣造型的精緻珠寶設計，配以鍍金金屬襯托，耀眼奪目。