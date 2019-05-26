三界五行：一動不如一靜

如果要找尋風水吉凶方位擺放魚缸，可根據時、地、人三個概念。「時」是流年九宮飛星，此法不合實際，因為魚缸是龐然大物，裝滿水斤両很重，搬來搬去不是玩的，如果抽乾水才搬，魚魚未必受得起這樣折騰，而且搬多幾次，即使魚魚無恙，魚缸也可能散。「地」以家門坐向定吉凶方位；「人」以個人出生資料定吉凶方位，這些要請教風水師了。



為求方便，可參考本欄日前所講的魚缸擺設宜忌，因應家宅實際環境趨吉避凶，如果擺設沒有犯大忌，並一直相安無事，就一動不如一靜。如果正準備養魚或打算更換魚缸，以下三個好位置可作參考。



一，站在宅內，面向家門，「左青龍，右白虎」，左手邊靠牆位置是青龍位，「水不在深，有龍則靈」，青龍屬木，五行水生木，擺設魚缸就是活化青龍。如果家門坐北向南，左邊向東，正是堪輿青龍位 ，最好不過。



二，如果住宅單位大門與大廳的大窗連成一氣，空氣對流，本來是好事，但會形成「穿堂風 」，對長者、小朋友及長期病患者的健康不利，而且缺乏「藏風聚氣」，難以聚財。這情况，在靠近大門擺放魚缸當「玄關櫃」，一舉兩得，既美化家居，又優化風水。



三，推開大門，對着的兩個角落，就是「明財位」，這是「簡易財位」而沒有財神常駐，不存在「拉財神下水」問題，只需考慮有沒有妨礙出入就可以，進門見魚缸令人眼前一亮，心曠神怡。



方向宇