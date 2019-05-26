Montblanc　懷舊時光

兩大錶展結束後，各大鐘錶品牌陸續將2019新系列帶到香港展出。以Montblanc為例，便於早前在重新開幕的1881 Heritage旗艦店內舉行大型活動，展出最新腕錶及書寫系列。從中可見，品牌腕錶系列繼續走復古路線，如全新推出的Heritage系列便是最佳例子。其設計復刻1940~1950年代的Minerva經典腕錶，包括採用兩種錶面處理之微拱形錶盤及點狀時標，並結合1940~1950年代的流行色彩如：橙紅、煙熏焦糖及銀白色。加上弧形錶耳與刻面，搭配盒形藍寶石水晶玻璃鏡面後，盡顯優雅魅力。



錶款由入門的自動三針、星期日曆到品牌著名的計時錶，以至高級複雜的萬年曆腕錶都一應俱全。當中最注目的是一款俗稱「醫生錶」的Heritage Pulsograph Limited Edition 100，所設的脈搏計以30次脈搏跳動為測量單位。



繼去年推出一枚1858系列綠色限量版腕錶大受歡迎後，此系列今年繼續擁抱大自然，以青銅錶殼配襯卡其綠色錶盤及同色NATO錶帶，設計出3款綠色新作，包括：Automatic三針自動款式、Automatic Chronograph計時錶及Geosphere腕錶，全部限量1,858枚。值得留意的還有一款雙追針計時腕錶，錶盤外環配置Telemeter測距刻度圈，可用來測量某一現象的距離如閃電等，錶盤中央則設有蝸牛形狀的測速刻度環。青銅錶殼配黑色亮漆錶盤及玫瑰金配件，凸顯腕錶的復古主題。



近年撞色錶盤計時腕錶深受錶迷追捧，所以品牌旗下走運動風格的Timewalker系列，也推出Reverse Panda錶款腕錶，以深色錶盤撞淺色計時小錶圈設計。黑白設計配啡色真皮錶帶出充濃厚的復古味；而另一款黑 x 銀色錶盤加上Old Steel錶殼設計的腕錶，則散發強烈剛陽氣派。