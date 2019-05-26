【Food Stop】澳洲和牛都講究Fullblood

雖然我美食婷一向舉止優雅，但每當遇到我心愛的和牛，勢必化身成進擊的食肉獸。日本和牛雪花分布均勻、入口即溶，而澳洲和牛相對地更有口感，各有捧場客，不過很多人都覺得日本和牛各方面都略勝一籌，至於我美食婷，則講究味道，好吃就是王道。今日與友人到旺角一間和牛烤肉專門店品嘗烤肉，順道請教店方的料理長Marco，有關和牛的知識。



Marco指澳洲和牛除了講求「M」字，還要講血統。「澳洲和牛的鑑定是由當地政府認證機構的評審員負責以AUS-MEAT和MSA（Meat Standards Australia）為標準，用和牛第11和第12條肋骨之間肌肉內的油花數量和分布來決定級數。此外，亦會檢查和牛肉肉質顔色、脂肪顔色、肉質的pH 值和重量等數值來分析。眾所周知澳洲和牛分M1-M9級，最靚就是M9+，坊間有供應的地方不多，很多人也不知道原來和牛都有不同的級數，坊間大部分供應的多是混種的澳洲和牛，和牛的血統不夠純正，級數自然有限制，想品嘗到最靚的和牛，首選全血的品種。」



何謂100%全血（ Fullblood ）？是指每隻和牛對上4代都是由純種的公牛和母牛配種而成，相當罕有，保證血統優良。飼養期長達4年，自由放牧和草飼令牛隻的肉質更佳，和2年飼養期的日本和牛比較，可以吃得出更濃郁的肉味，營養亦更為豐富。「全血澳洲和牛的脂肪溶化點較普通牛低，用來煎煮或燒烤，烹調所需時間短，入口有即溶的感覺，以後想吃靚的澳洲和牛，就要看清楚了。」