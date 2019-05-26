來自日本的怪獸之王哥斯拉，不單在日本人氣爆燈橫行無忌，更多次越洋進軍荷里活，但1998年首套荷里活版卻負評不斷，粉絲覺得哥斯拉造型似蜥蜴多過怪獸，2014年第二次荷里活版，導演應該聽了觀眾意見，將造型改得更接近日本怪獸，但可惜敵對怪獸太弱，打起來總是覺得不夠刺激，反觀將在5月30日上映的《哥斯拉II：王者巨獸》，就將日本東寶時代的3大經典怪獸摩斯拉、拉頓、基多拉集合在一套電影上，配合最新的荷里活CG技術，拍出巨大怪獸激戰的震撼場面，難怪一眾怪獸迷都超期待。



《哥斯拉II：王者巨獸》固然吸引，但另一套哥斯拉電影已經整裝待發，就是將在2020年上映的《哥斯拉對金剛》，故事延續自《金剛：骷髏島》及《哥斯拉II：王者巨獸》，主角當然是兩大巨獸，但香港觀眾熟悉的日本演員小栗旬亦會出演，如果你是哥斯拉或金剛迷，又或者睇過62年日本版的《金剛對哥斯拉》，這套《哥斯拉對金剛》更是必睇之作。



巨大怪獸哥斯拉、巨蛾怪獸摩斯拉、翼龍怪獸拉頓，及3頭龍基多拉，一直被認為只是傳說的遠古超級生物，但神秘生物學研究所君主（Monarch），卻認為這些怪獸都是真正存在，經過不斷研究及偵查，終於發現怪獸們的隱藏地點，更有人打算喚醒牠們，最後怪獸們真的被喚醒，群起爭取地球主權，令人類的存亡面臨空前危機。