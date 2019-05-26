醫生，脂肪肝需要做任何手術嗎？

脂肪肝已成為香港一個非常普遍的健康問題。作為一名放射科醫生，我每天都會在進行超聲波檢查時遇上此症的病人。曾在九龍區及香港區私家醫院工作的我，超過一半年齡大於35歲的病人也有這個問題。 事實上，脂肪肝的原因與超重，缺乏運動和不健康的飲食有關。這也反影香港人一直忽略了的健康投資。身形偏胖，除了外觀，更有內在的不良影響。



【超聲波檢查有何步驟】

每次當我進入超聲波室時，我會從外表開始預測我的病人是否會患有脂肪肝，我的觀察率超過50%正確的。當我看到脂肪肝的超聲波特徵時，我會​​開始向我的患者解釋脂肪肝的原因和扭轉這種情況的方法。脂肪肝是不需要做任何手術的。只需減重，運動和戒口。



【檢查後，如何跟進？】

我還會建議6個月後安排超聲波掃描跟進。如果我發現我的病人的脂肪肝在改變生活方式和定期運動後變得正常，我會感到特別高興。實際上， 素食也可以使人在一到兩個月內減掉5到10磅。素食者還享受其他健康益處，如降低心血管風險和減少痛風風險。



【大隻仔也有脂肪肝嗎？】

請不要以為健康和美觀的身形意味着健康的肝臟。很多時候，當我掃描大隻仔時，我會發現他們也有脂肪肝。在直接提問時，他們會承認曾經為健身服用了補充劑（大隻奶粉）。我認為這是健美文化中隱藏的健康危機。



放射科專科岑承輝醫生