百物珍品　訴說人類史

人類的文明歷史源遠流長,透過考察不同年代的文物,我們可了解人類由石器時代走到廿一世紀的軌迹。香港文化博物館現正舉辦「百物看世界──大英博物館藏品展」,展出由大英博物館所藏的100組文物珍品,藉物訴說200萬年前至今的人類故事,帶觀者走進時光隧道探索。



是次展覽構思源自大英博物館與英國廣播公司合作的廣播節目「A History of the World in 100 Objects」,在節目播出的20周期間,主持人透過大英博物館的100組歷史藏品解構世界史,以此為概念的巡迴展覽亦因此誕生,先前在阿布扎比、日本、澳洲、法國等地展出。



在香港站,展覽循時間順序分為10個展區,以擺放了埃及棺木的「我們的時空之旅」為首,走到200萬年前的「起源」、探索開始創造文字的「最早的城市」、帝國霸權興起的「權力與哲學」、集結不少宗教器物的「儀式與信仰」、地球開始接通的「貿易與侵略」、藝術和科學都變得蓬勃的「創新與適應」、人類成功環繞地球一周的「邂逅與連結」、創意爆炸的「我們創造的世界」,最後回到「今天的世界」。



「百物看世界──大英博物館藏品展」

日期:即日起至9月9日

地點:香港文化博物館