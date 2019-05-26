【Model Hunter】勤快宅女　包包

「大家好！我是包包，現正修讀語言科，是一名業餘Cosplayer及Model。接觸了Cosplay三年多，已經嘗試過很多不同風格的角色。最喜歡的角色是《LoveLive！》的東條希。



Cosplay對我而言是很重要的興趣，它擴闊了我的社交圈子，讓我認識了很多志同道合的好朋友。除此之外我還學到了很多小技能，例如化妝和縫紉。



最精力旺盛的時候一個星期可以出五六次Cos，很多朋友都說覺得我很勤快，但其實我平時是個很懶的宅女，最喜歡宅在家裏打《LOL》和看Youtube，如非必要是不會出門的，Cosplay是極少數可以逼到我出門的活動！（笑）



難得外出的話最喜歡去迪士尼樂園，自從申請了年證之後最少每兩個月就要去一次，實在是很喜愛迪士尼充滿童真又夢幻的氛圍和環境。很高興認識大家，希望大家都找得到可以令自己快樂和成長的興趣。」



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