香港估估吓：銅鑼灣原來有間鑄幣廠？

雖然現時人人一張八達通，搭車不再須要準備硬幣，但每次購買，總有機會有硬幣找續，

因此即使你再不情願「袋散紙」，始終都係難以逃避。



香港現時採用的硬幣據講均由英國皇家鑄幣廠鑄造，但原來早在150多年前，香港曾經設有開埠以來第一間亦是至今唯一一間的鑄幣廠。話說，香港開埠初期並沒有完善和有系統的硬幣發行，市民在交易過程中會倚賴其他地區的硬幣，如中國銀幣、英鎊、美國銀元、日圓、印度盧比，甚至是西班牙、墨西哥和其他南美國家的銀元，情況相當混亂。



直至1863年，才有第一批於英國皇家鑄幣廠以白銀和銅鑄造的硬幣。1864年，為解決硬幣需求，當時的政府耗資40萬港元，在現時銅鑼灣京士頓街與加寧街交界設立香港鑄幣廠，並於5月7日開幕，以鑄造5仙、1毫、2毫、半圓及1元硬幣。可惜由於當時的華人習慣在鑑定銀幣後刻上記號，而坊間又謠傳在損壞硬幣上的維多利亞女皇像會受罰，因而令鑄幣廠鑄造的硬幣不受華人歡迎，再加上1866年金融風暴，以及未能取得中國鑄幣的合約，最終令鑄幣廠開業短短數年便虧蝕了44萬，於1868年正式倒閉。



鑄幣廠倒閉後，香港的硬幣有一段長時間處於比較混亂的情況，更不時會出現硬幣短缺的問題。公眾主要使用其他地區的硬幣、在印度鑄造的英國貿易銀元，以及銀行或政府發行的紙幣等。最終一直至1937年8月1日政府宣布英國貿易銀元不再是法定貨幣後，香港流通的硬幣才變為僅限於在英國鑄造的香港硬幣。



有趣的是，鑄幣廠倒閉後，負責人Thomas William Kinder及他的團隊，被日本政府聘請到當地指導鑄造硬幣，廠內的機器，甚至是建築圖則、拆卸後的建築材料，都被運到日本。如果大家有機會到大阪造幣局參觀的話，便會見到當時香港鑄幣廠用過的機器，以及當時的香港硬幣。