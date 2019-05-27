簡單煮！西蘭花意粉唔駛烚Creamy又味濃
2019年05月27日 12:30
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一煲過的西蘭花意粉，入口Creamy。（互聯網）
煮意粉先要烚，煮好醬汁再加意粉拌勻吸汁，做法雖然簡單，但烚又一個煲、煮又一個鍋，食完洗碗有時都覺麻煩。IG@the_wholesome_dish就教大家用一個鍋搞掂一個西蘭花芝士意粉，鍋內放入短身的Campanelle（風鈴花意粉），大家亦可選擇其他短身意粉，之後放入調味、西蘭花、奶和雞湯等拌勻。提議西蘭花切成細棵，這樣煮起來更易熟及口感更佳。
想味道更清新的話，也可改用蔬菜湯和其他植物奶來煮。加蓋後煮約10多分鐘便成，期間最好不時攪拌，以免滾瀉和黏鍋。煮至醬汁變濃稠後便可離火，再加入蘑菇和芝士碎拌勻，靜置數分鐘讓蘑菇熟透，芝士溶化，吃起來更美味，意粉入口Creamy而味道濃郁，而且懶人更可利用原鍋大啖吃，之後清潔更方便簡單。
材料：
Campanelle意粉 1盒
西蘭花 3杯
橄欖油 2湯匙
鹽 3/4茶匙
黑胡椒碎 1/4茶匙
蒜蓉 2瓣
番茄醬 1罐
奶 3杯
雞湯 1杯
蘑菇片 1杯
帕爾馬芝士碎 3/4杯
做法：
1.意粉加橄欖油、鹽、黑胡椒碎、西蘭花、蒜蓉、番茄醬、奶、雞湯拌勻，加蓋煮約10至15分鐘，期間不時攪拌。
2.煮至見醬汁濃稠，離火加入蘑菇、芝士碎攪勻，待室溫約3至4分鐘便成。
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