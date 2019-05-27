貼心旅人：新大額歐元出爐　有乜特別你要知？

明天就是新版€100及€200歐元推出的大日子，碰巧暑假快來臨，歐遊的朋友可能有機會接觸得到，現在就和大家講講要注意的地方吧！



1.新版€500幾時出？

由於歐盟已決定不會推出新版€500，所以今次推出的€100及€200歐元，是第二版歐元紙幣的最終章更新了！



2.新舊尺寸有不同？

新版€100和€200仍然選用原有的綠和黃色，長度也是一樣是77mm，但寬度則窄了一點由原本的153mm變為147mm；據說是方便放入銀包之餘，也方便機器識別。



3.舊版要換嗎？

歐洲央行表示，新舊版本歐元同樣可流通，大家不用擔心手上的舊紙幣不能用了！



4.新紙幣有女神加持？

第二版歐元紙幣其實另有名堂，稱為Europa series。

這是一位希臘神話公主的名字，傳說歐洲之名亦是因被愛慕她的宙斯帶到歐洲而命名。然而，這套紙幣的左右兩側的防偽圖上也印有Europa的肖像。



5.發光的銀紙？

見錢雙眼發光見得多，新版€100和€200原來於黑暗地方亦會發出螢光，分別是歐盟國旗上的大小星星和圓圈等區域會是黃色；紙幣本身是暗的，不發光。鈔票上的纖維有三種顏色——正面，歐盟國旗上的大小星星，圓圈和其他幾個區域呈黃色；背面紙幣中心的四分之一圓形呈綠色；水準序列號和條紋則呈紅色。



6.硬幣

歐元紙幣無分國家，設計全是一式一樣，但硬幣設計卻多姿多采，分別注入23個歐盟國家特色，配上8款硬幣，共有184種圖案，如愛爾蘭的€1是豎琴和德國€1為飛鷹等，大家歐遊時不妨留意一下呢！