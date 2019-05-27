Nike Pegasus第36代　有「螢」登場　

提起Nike跑鞋，近年大家的注意力都集中在4%與剛推出的Next %之上。但其實除了這兩大跑鞋外，品牌的跑鞋系列中還有一條重要的「中流砥柱 」，就是Pegasus跑鞋。這對深得長跑王者Mo Farah喜愛，甚至被頂尖運動員Eliud Kipchoge用作日常訓練的跑鞋，不經不覺已面世36年，近日再度推出全新的第36代款式。Air Zoom Pegasus 36的外觀比35代更修長纖巧，更具流線美感，望落仲有點似Pegasus Turbo的設計。



新鞋繼續擁有Zoom Air氣墊一如既往的穩定和流暢感，且在舒適性上做了進一步的提升：鞋面採用工程網眼設計，為特定高熱區域營造出色透氣性，同時更進一步增加鞋面的穿孔數量，讓足部能夠快速散熱。另外，為減輕滯重感，鞋口和鞋舌採用更纖巧的設計；中足搭配Flywire飛線，在高速運動時可營造出舒適穩定的貼合感。同時，在鞋領跟腱處創造出更多的空間，保持跟腱處的靈活。今次品牌以螢光綠色作主打設計，夠搶眼之餘，亦正好迎合夏季的綠色潮流。