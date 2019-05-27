蔬菜水果含有豐富蛋白質、纖維、礦物質等養分，其中素食五色、一菜三色的飲食概念，就是進食不同顏色的食物以強健身體機能及供應均衡營養。今日請來旺角一間蔬食廚房的導師Linda，示範一道清爽及營養豐富的五色田園蔬食。



Linda指，五色蔬果是指每餐進食黑、白、黃、紅、綠5種顏色的食物，顏色愈多，為身體提供的營養素也愈多。以今天示範的田園錦繡為例，就包含了冬菇（黑）、豆腐（白）粟米芯（黃）、番茄（紅）及青蘆筍（綠）5種顏色，烹調時不用多加調味，吃起來原汁原味，清爽又健康。



材料：

番茄 2個

鮮冬菇 6隻

椰菜花 4両

青蘆筍 4條

豆腐 1件

粟米芯 1盒

薑片 4片

鹽 半茶匙

糖 1/4茶匙

蔬菜粉 1/4茶匙

胡椒粉 少許

麻油 少許

生抽 少許



做法：

1. 番茄切件，青蘆筍切段。青蘆筍、椰菜花及粟米芯汆水。

2. 豆腐切塊，瀝乾水分，起油鑊煎香兩邊。

3. 鮮冬菇煎香後用鹽糖、麻油及生抽調味。

4. 另用薑片起油鑊，依次加入椰菜花、豆腐、番茄炒勻，加鹽糖、胡椒粉及蔬菜粉調味，加少許清水略煮，最後下鮮冬菇、粟米芯及青蘆筍炒勻，淋上麻油即成。