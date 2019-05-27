大家還記得牙買加飛人保特（Usain Bolt）嗎？他可是男子100米及男子200米短跑的世界紀錄保持者，他於2009年份別以9.58秒和19.19秒的時間一連創下的男子100米及男子200米世界紀錄成績(留意：至今仍未被打破)。



這位男飛人自2017年世界田徑錦標賽結束後正式宣布退役，何去何從？



他近年與夥伴聯合經營Bolt Mobility品牌，不單止品牌名以他本人的名字做生招牌，他更自己擔任全球大使。



以環保作大前提的Bolt Mobility，先後推出Bolt Original、Bolt One及 Bolt Chariot等多款電動滑板車，近日還發表新作Bolt Nano純電動車。Bolt Nano 和旗下所推出的電動滑板車一樣，是方便用家在城市無碳出行的代步工具。其體積迷你，僅佔四分之一個車位，並採用1+1座位設定。車上搭載可交換電池系統，即是用到冇電就換過一個充電池即可，簡單方便。至於車速、續航力等數據是有待公布。



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