靈感煮意：【周末通便】溫和纖維滑腸精力湯

有時不是打工仔想腸胃差，而是每當人有三急，就被老闆召入房開會，或者做服務業的就要招呼客人，於是經常忍到肚脹脹，去不得又沒胃口，結果皮膚變黃又暗啞。通常遇到這種情況，別人都會叫你吃些「高纖」食物排毒，但不說不知道，愈是便秘，愈不應高纖，因為高纖維食物都吸水，如吃了又喝不夠水，反而會塞住腸道，到頭來更難排便。所以在今集的《靈感煮意》，我便選了一些比較溫和的纖維穀類和水果，跟大家做一杯酸甜開胃的飲品。立即上東網生活on.cc收看這一集啦，做了記得拍照給我看啊！



材料（1杯）

梨／蘋果 1個

奇異果 1個

西莓乾 2~3粒

椰棗 2~3粒

燕麥糠 20克

雜籽（南瓜籽、葵花籽、松子仁） 20克

水 220克



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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