男裝袋款　大熱走「細」

普遍男士們出街都唔鍾意帶袋，但有時礙於服飾口袋所限，為咗袋齊銀包、電話及鎖匙等等隨身小物，迫於無奈都會焗住用袋，袋款選擇方面都離不開Tote Bag或者Backpack兩大類，如果以載物容量而言，對於男士們來說絕對係「殺雞用牛刀」，就好似一個人坐7人車一樣咁浪費空間。早年女裝界追捧Mini Bag的熱潮，近季終於正式吹到男裝界，無論係天橋上高級時裝品牌；定游走街頭的潮流品牌，亦齊齊投入呢個大趨「細」，推出各款Chest Bag、Sacoche Bag、Utility Bag及Sling Bag，Size細細實用得來唔會累贅，啱晒鍾意輕裝出門的男士們。



男裝細袋興起都絕唔係一朝一夕嘅事情，自早年復古運動風格大熱，潮人個個都爭住買番個腰包（Waist Bag）掛喺心口，襯埋對Dad Shoes將90s Sport造型還原開始，大家忽然驚覺袋其實真係唔使買咁大，夠裝隨身小物就得（如果你係時時刻刻都要帶住部大大部Tablet或Notebook出街扮做嘢的麻煩人，請直接Skip本文）。之後由Matthew Williams所帶領的潮牌1017 ALYX 9SM就推出軍事機能風格的Chest Bag，Kanye West、A$AP Rocky及Chris Brown等等潮人就親身同大家示範點樣襯係最有型，雖然Hip Hop味甚濃的Chest Bag於亞洲地區並不算好受歡迎，但至少都令男裝細袋設計更百花齊放，不再讓女士們手上的骰Mini Bag專美。



Chest Bag於亞洲地區未成氣候，但同樣細細個又實用的Sacoche Bag早就於歐美日男裝界落地開花，這種袋款設計最初是源自單車競賽中單車手所使用的補給袋，調較短肩帶將袋掛於腋下位置，踩單車定坐跑車取物一樣咁方便就手，而且因為大多數Sacoche Bag都是採用軟身尼龍物料配上拉鏈開口，所以即使薄身剪裁但仍然有相當不俗的載物容量，日牌包括：Porter、F/CE.、and wander、Snow Peak及The North Face Purple Label就經常推出呢類袋款，內層間格實用之餘兼且外層具跣水機能，所以你見愛好山系風格的日本潮男身上都經常會孭住個Sacoche Bag配襯服飾。



你以為男裝細袋只焗限於街頭潮流？當然唔止。自Virgil Abloh及Kim Jones分別入主Louis Vuitton及Dior Men後，兩位設計師就不停將Street Fashion元素融入High Fashion設計當中，好似前者一系列Utility Front Bag、Utility Side Bag及Utility Harness Bag就從槍袋擷取靈感，除了正常打斜/打直肩帶之外，更有一條橫向腰帶形成三角形/直角形將袋身固定於腋下或腰前，1017 ALYX 9SM及A-COLD-WALL*都有相近款式，呢個情況絕非巧合或抄襲，純粹是因為Virgil Abloh、Matthew Williams及Samuel Ross三人都是出身自Kanye West成立的創意單位DONDA，風格相近絕對合情合理。後者鍾愛街頭文化都是人所共知嘅事，春夏系列Kim Jones就將女裝經典Saddle Bag改為男裝版本，配上一直一橫呈「L」字肩帶令袋款可以更貼伏掛於胸前，同時肩帶亦加入由Matthew Williams所設計融合「CD」字樣的COBRA Buckle快速帶扣，將近年街頭文化熱捧的工業風設計完美導入到高級時裝配飾單品當中，早秋季度與日本藝術家空山基（Hajime Sorayama）攜手打造充滿科幻感的金屬版Saddle Bag，無論是設計質感或其定價，同樣直迫藝術品級數，為Dior Men及Kim Jones贏盡各界掌聲。