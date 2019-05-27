三界五行：養魚改善風水　大有學問

如果養魚目的是陶冶性情、美化家居、豐富生活內容，那只需考慮安全，顧及基本風水原則。如果要提升到風水層次，除了選對擺放魚缸的位置之外，用甚麼魚缸？養甚麼魚？養多少條魚？也要講究。



道家主張德要配位，位是客觀位置、環境，德是主觀的條件、能力，並非愈大愈好、愈多愈好。恰到好處，就是德位相配，否則，過小則未能充分發揮主觀優勢；過大則過猶不及，無法達致目標。



廳大，配大魚缸；廳小，配小魚缸。市面出售的大、中、小型魚缸，都有齊濾水、增氧、保溫、除藻設備，但有些特別小的，如果沒有濾水與增氧設備，就要注意。現在的魚，由野生環境轉變到人工培養，被現代科技寵壞，已經很難適應沒有濾水與增氧設備。



大缸養大魚，小缸養小魚。魚的品種很多，養甚麽魚，可根據個人喜愛以及魚缸環境決定。珊瑚魚，七彩繽紛，活潑可愛，但是用鹹水養，水質鹹度、酸鹼度不易掌握，魚、飼料較昂貴，不適合初學養魚人士。錦鯉較粗生，較易伺候，但體形較大，魚缸細小，活動空間小，妨礙生長，運動量不足，容易生病。龍魚愈來愈受寵愛，除了有風水效應之外，雍容華貴的王者風範很有氣派，而且品種多，金龍、銀龍、紅龍、青龍、黃龍，價錢有平有貴，還有容易飼養的「入門版」供初哥選擇。養龍魚需要較大活動空間才能凸顯高雅，否則有龍游淺水的侷促感。



方向宇