IG人氣袋牌　Senreve首設香港快閃店

如果你是一個袋癡，這個牌子的手袋你實在要擁有一個，因為它早已被多個潮流網站和Fashion Blog熱捧，包括Atlantic-Pacific、Who What Wear、Memorandum、Lolario Style等，說的是來自三藩市的手袋品牌Senreve。



到底呢個袋牌有咩吸引力？如果你追求一款精緻又實用的手袋，就不可錯過其人氣袋款Maestra系列，手袋以意大利傳統手工製造，擁有高顏值之餘亦極具功能性，既可作手提包、斜孭袋或背包，更備有7個內部隔層，顏色選擇又多，白、粉紅和粉紫等清新色系都是夏日熱選。難怪這款手袋備受眾多女星青睞，擁躉更包括Jessica Alba、Julianne Hough、Priyanka Chopra、Sophia Bush等。



袋癡們除了可以在網上購買，還有機會直接選購。皆因Senreve將由5月31日至6月2日，於上環太平山街的KHROMIS旗艦店，開設為期3日的Pop-up Store。大家不妨走一轉，挽上手親身感受Senreve手袋的魅力。只有3日，名副其實快閃，有興趣的袋癡記得捉緊良機。