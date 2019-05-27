開箱男：DJI Osmo Action　防震靚拍4K影像

從來Action Camera運動相機市場都只是GoPro的天下，但由現在起有對手了，因為DJI推出該廠首部Action Camera DJI Osmo Action，最突破的是引進雙屏幕設計，除了機背外，機前都設有一個小屏幕，當用家拿着自拍時，就能準確地掌握到拍攝角度，而且支援4K/60fps影片，畫面細緻流暢。



作為近期最備受注目的Action Camera新進，Osmo Action體積只有65×41×34mm重124g，相當的骰輕巧，雖然機仔細細，但內置1/2.3吋感光元件，支援拍攝100Mbps的4K/60fps影片及1,200萬像素照片，配合非球面設計的廣角鏡頭，不單提供145度廣闊視野，更減輕畫面畸變。此外，DJI出開3軸雲台，在防震技術上亦見成熟，而Osmo Action就引進電子圖像穩定技術RockSteady，獨特的濾波演算法能有效減少畫面晃動，就算一邊跑步一邊拍攝亦極流暢穩定，而且更提供最高3檔動態範圍調節，就算在大光比環境下拍攝，都可以保留陰影及高光區域的影像細節。



為方便在不同環境拍攝，Osmo Action能以裸機狀態於11米的水深下使用，無需加裝防水外殼，更可於-10℃ 環境下拍攝，滑雪拍片一流，而且可承受1.5米的掉落，耐用性高。此外，針對長時間拍攝，電池可拆卸更換，連續拍攝1,080p/30fps影片，最長可達135分鐘，相當長氣。機身內建2個拾音孔，在某些特殊拍攝場景下，可透過語音指令控制相機，更配備靚聲揚聲器，播片時就更傳神了。