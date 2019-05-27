東沖有料到：不用濕身喀比遊

一直以來，無論是網上或旅遊專書等提供的資訊，都將布吉附近的喀比描述為陽光海灘馳名的地方，有好多宜人的小島，不過幾乎所有旅遊指南都清一色介紹水上活動，無論當地有多少個島，感覺都好像沒有多大分別，除了水上活動或攀石等年輕人玩意，當地還有甚麼好去處嗎？中年人是否值得到此一遊呢？



為了拍攝電視節目，我最近便到了喀比一趟，特意尋找水上活動及攀石以外的旅遊好去處，讓大家知道當地還有其他好玩的地方。例如晚上有小販擺檔的Walking Street，可別以為只有短褲拖鞋，其實有當地藝術家在這裏售賣他們的小作品。亦有布置相當獨特的美麗咖啡店，於曼谷及其他地方也找不到。還有在山頭野嶺高高在上邊看美景邊用膳的地方，及可足不出戶便可消磨一天的華麗酒店等。



不過最有趣的是去了其中一個海島，不是為了游水或曬太陽，而是一嘗「樹上飄」感覺，話說該島設有一間咖啡店，最大賣點是店旁長了一棵樹，其樹幹伸展到海面之上，訪客可登上安躺或打卡，吸引很多泰國人前往拍照及食飯，而且收費OK並非超級遊客價。



如果你不懂游水的話，昔日去喀比可能會覺得很悶，但今日當地已多了很多海灘以外的選擇，加上現時有直航機，避免了從布吉坐兩小時的車程。相關內容會於我8月下旬播出的節目介紹，希望大家到時捧場。



胡慧沖

