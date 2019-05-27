Ladies' Night：我愛夏日長　Best Buy齊分享

【Loro Piana 高科技奢華夏裝】

深得富豪及名人追捧的Loro Piana除以頂級羊絨及Vicuna駱馬毛聞名外，品牌亦積極研發高科技布料。春夏季品牌在男女服飾中加入多種創新技術，令名貴的羊毛外套、絲質、麻質甚至是皮革服飾，都備有防風或防水等功能，方便各位日常或是度假時穿着。品牌最著名的技術首推Storm Sytem，此物料以雙層設計，外面面料經品牌的Rain System處理，具有極高跣水效果，而內裡設有品牌獨家高科技輕身透氣薄膜處理，具防風防雨功能，兼可保持體溫。

詳細睇：https://bit.ly/2M7EeeV



【Nike x Virgil Abloh田徑系列 女生專享】

要數當今時裝界最紅設計師，Virgil Abloh無疑會高票當選，除了同時手執Off-White及Louis Vuitton兩大人氣時裝品牌帥印之外，有佢參與設計的聯名單品都必定備受注目，先有出極都出唔完（但你又買極買唔到）、長氣過馬拉松跑手的Off-White x Nike The Ten聯名系列，再來就係一直只聞樓梯響的Off-White x IKEA限量版地氈，近日終於都開放抽籤畀大家登記，無論係個人品牌定係佢本尊曝光率同樣咁高。

詳細睇：https://bit.ly/30LasjB



【izzue x Champion 運動大「C」雙線出擊】

本地時裝品牌izzue過往亦曾多次與Champion攜手合作，而且每一回推出聯名系列都大受歡迎。今個春夏系列，izzue分別以主線及副線與Champion合作，推出多款採用不同風格打造的服飾單品。

詳細睇：https://bit.ly/2WuwPKA



【鬼冢虎 x 街霸 春麗版MEXICO 66 SD】

《Street Fighter》街頭霸王稱得上是格鬥遊戲的經典始祖，風靡全球，要數當中令人最印象深刻的角色，非又靚又打得的春麗莫屬！今次Onitsuka Tiger就與《街頭霸王》的春麗來個時尚合作，推出聯乘限定版MEXICO 66 SD。

詳細睇：https://bit.ly/2JGdEYe



【45R「拼」出清新夏日】

Patchwork拼布是45R常見的設計手法之一，今季品牌創辦人井上保美小姐，從傳統韓國婦女服設計中用剩的布碎，拼湊而成「 袱 」（Pojagi），打造出富層次感又清新的夏日服飾。

詳細睇：https://bit.ly/2EzyFjw



【Nike Pegasus第36代 有「螢」登場】

提起Nike跑鞋，近年大家的注意力都集中在4%與剛推出的Next %之上。但其實除了這兩大跑鞋外，品牌的跑鞋系列中還有一條重要的「中流砥柱 」，就是Pegasus跑鞋。

詳細睇：https://bit.ly/30LeMiO