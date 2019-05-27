閃電馬田　fragment design x Dr. Martens

由藤原浩（Hiroshi Fujiwara）主理的fragment design，憑着一個藤原閃電橫行潮流界多年，聯名最多而又最受歡迎的都應該是Nike波鞋，早前潮流教父來港參與Nike舉辦的波鞋講座，佢本人腳上就着住一對配色設計與2014年推出的fragment design x Air Jordan 1極為相似，而且鞋踭亦同樣壓有閃電標誌的Air Jordan 3。當大家一心諗住等呢對話題作推出之際，佢本人就表示此鞋應該只停留於Sample階段，並無打算正式量產推出，波鞋迷聽到呢個消息都唔知應該開心（慳番啲錢）定唔開心（無得使錢）。



冇「佐敦」買都唔使唔開心，因為另一對藤原浩自己着咗好耐的fragment design x Dr. Martens Hollingborn亦即將正式推出。藤原信徒可以買番對「馬田」安撫下。如果大家有Follow藤原浩Instagram的話，應該會發現佢於過往大半年開始經常着住呢對Dr. Martens鞋款，但相信大家當時都未知呢對Dr. Martens到底有咩「景轟」！今次潮流教父出手將呢對經典五孔Postman Shoes設計換上黑色漆皮打造，而鞋踭及鞋墊位置則低調地壓上細細個閃電圖案，加埋MADE IN ENGLAND出品保證，Fans見到點會唔想課金先？