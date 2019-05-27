【深夜字聊】愛上炮友　問咗冇朋友

坊間有句話：「男人得一炮友死而無憾。」無他嘅，可以親熱又唔使負責任，咁仲唔係最理想嘅關係？不過呢位男網民卻唔甘於同對方做炮友，結果好煩惱。佢話：「我有個識咗十幾年嘅女性朋友，而自從兩年前嘅一個平安夜，我哋達成有性冇愛嘅炮友關係共識後，跟住就幾乎每個星期都會出嚟爆房，有時甚至會一個星期爆兩次。不過我哋有個默契，就係一定唔會去對方屋企度做，因為我哋覺得咁樣好情侶。之但係有日我突然唔知點解叫佢上嚟我屋企而佢又肯，做完後我哋仲煮飯仔。嗰刻，我覺得好似愛上佢，之但係又唔知佢點諗，其實我應唔應該問佢呢？」



網友神回應：



勇者毛巨：問就有機會，唔問就肯定冇機會，之但係喺你決定問之前，你應該諗諗其實係咪因為寂寞而想同對方喺一齊，否則你就唔好破壞現時狀況。



避風塘：每段關係都有結束嘅一日，唔通你以為你哋嘅關係可以Keep一世？與其係咁，不如趁呢個機會搵個答案，等自己可以畀個答案自己。



花下小蠶：我反而覺得個女仔可能想結束現時處境囉。因為你都話不嬲有種默契，就係唔會上對方屋企，之但係佢又上喎，所以情況得兩個：想斷纜，或者同你諗法一樣。



低質高清：梗係唔好問啦！唔問，仲可以得閒約出嚟啪啪啪；問咗，以後都冇機會再做。當然仲有個可能性，就係佢Say Yes，之但係我就唔會博。