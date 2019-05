香港估估吓：今時今日畢業唱咩歌？

對於久已在社會打滾的各位,畢業好像是前生的事般遙遠?然而,每一年都有同學仔畢業,都不得不感嘆歲月無聲消逝,從前畢業好像只是中、大學生的事,但如今的幼稚園及小學畢業都好隆重,一樣要揀歌表演,這方面,流行曲的選擇竟然也不算多,其中Cookies的《Forever Friends》仍然是畢業禮的熱門選擇,特別是小女生。



多年來,歐美日本南韓的男團女團都有聲有色,甚至內地及台灣都先後有大受歡迎的男團,而本地一直不乏樂隊或組合,也有過很多男團女團,不過每每激起了漣漪,大部分卻沒有延續下來,其中2002年出道的Cookies,最初成員是一行9位女孩子,很快便在市場搶奪了粉絲眼球,隊長鄧麗欣(Stephy)、吳雨霏(Kary)、傅穎(Theresa)、楊愛瑾(Miki)、馬思恒(Helena)、何綺玲(Elaine)、陳素瑩(Gloria)、區文詩(Angela)和蒲茜兒(Serena),部分女孩出道前已經是模特兒,所以粉絲群吸納得也快,而她們的出道曲《心急人上》是一首跳唱作品,由於第一句歌詞是「又不是80年代」,衍生了近年一個非常流行的燗IQ題---「開門七件事,哪件不是80年代的呀?」,答案:油(又不是80年代)。嘩!真係好爛呀!



單曲《心急人上》為Cookies搶灘成功,所以不久後推出的《Forever Friends》竟以慢歌

上陣,新鮮感仍能持續,加上9位青春的女孩齊齊穿上校服拍攝MV,你都咪話,係養眼的。《Forever Friends》是林一峰的創作,一貫其清新風格,的確很適合女孩子合唱,而且歌詞正面,甫推出便立即瓜分李克勤雄霸大大小小謝師宴多年的校園金曲《告別校園時》,以及後來稍為分一杯羹、梁詠琪《Today》的地位,成為畢業禮最多同學仔選唱的歌曲之一。2002年的歌曲,來到2019年仍然有人唱,而這17年Cookies經歷Cut人到最後各自發展而不解散,9位女孩子都各有自己的人生,有人離開娛樂圈、有人當上媽媽、有人主力拍電影而受讚賞,有人發展了其他專業,一個小小女團,九邊花開,同樣都是燦爛的人生。





《Forever Friends》

作曲:林一峰

作詞:林一峰、朱治良

主唱:Cookies



記得當天一起唱着《告別校園時》

那些愉快動人琴聲 仍像奏到面前

讓我輕閉著眼睛 記住同學每張臉

這感覺彷彿更新鮮



這天翻開這本紀念冊再想到你

小心用膠紙封了邊 來讓我更希冀

若照片有日褪色 你在文字裏給我

好天氣 應該也很美



曾共你天天相對 失戀也一起

共你擔心功課趕不到限期

班房裏放映機 逐格愉快記憶

在倒退 讓我看真你



明日我翻開筆記 即使記不起

學過數理經濟 統統都拋棄

一想到你筆迹 畫滿在我記憶

在心裏 沒有忘掉了

得到過 我心中有你



曾共你天天相對 失戀也一起

共你擔心功課趕不到限期

班房裏放映機 逐格愉快記憶

在倒退 讓我看真你



明日我翻開筆記 即使記不起

學過數理經濟 統統都拋棄

一想到你筆迹 畫滿在我記憶

在心裏 沒有忘掉了

得到過 我心中有你



若有一天翻開紀念冊你可會笑

有些做作一點句子 其實心思不少

My pen is blue, my friend is you

今天再看 也可使我微笑



聽歌時間:https://bit.ly/2o884T4