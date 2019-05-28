SmartThings智能管家　漏水有賊即通知

智能家居是大勢所趨，一個網絡就能連接全屋家電，諗起都方便！Samsung近日推出的SmartThings Wifi就為建構智能家居而設，它本身是一個人工智能Mesh Wi-Fi路由器，覆蓋範圍達到1,500平方呎，用戶更可擴展使用至最多32個，以解決轉角位置等盲點和限制，最適合香港三尖八角的居室使用。



除了路由器，SmartThings Wifi同時是智能家居聯網，能夠連接Samsung SmartThings生態系統下兼容或擁有「Work with SmartThings」標籤的電子產品和電器，包括智能手機、平板電腦、電視、洗衣機、冷氣機及雪櫃等。利用SmartThings應用程式，加上智能個人語音助手Bixby，便可以一站式遙距監控及管理所有連接的智能產品。用戶也可透過SmartThings應用程式建立個人檔案，預先自訂自動化設定，例如開燈時間、關冷氣等。



另外，SmartThings Wifi可配合不同配件使用，當中包括各類型感應器，如保安、漏水、煙霧感應等，亦可透過感應器設定開關照明裝置。SmartThings Wifi還可連接其他配件，包括集線器、智能電源插頭、智能照明和傳感器等，以完善智能家居系統。