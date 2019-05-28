宜蘭　跟「少年阿公」買菜煮飯

城市人總是忙，日復日吃外賣，令人愈發思念小時候媽媽煮的飯，跟她去街市買菜的回憶。在宜蘭長大，自小就在平民街市中「渾」大的方子維，讀畢國立中正大學行銷管理研究所後，沒找高薪厚祿，反而跑回老家，化身為少年阿公（台語爺爺意思），帶着外來的朋友，走進他最愛的市場，透過買菜煮飯過程，讓更多人認識當地本土文化，非常有意思。



在宜蘭南館市場外，才35歲的「阿公」子維早在恭候我們，一身爺爺打扮的他，像活力爺爺一樣，帶我們穿過繁忙熱鬧的街市，逐一走進他認識的店家，邊走邊為我們講解他們的故事。最後子維還給我們任務，各人獲發一菜籃，及各派一封NT$100（約HK$25）利是，要我們分成3組，各組為自選的一度菜式買食材，然後帶回去煮。台灣傳統市場的店家，大都平易近人，即使有時雞同鴨講，也絕少「黑臉」趕客，跟叔嬸講價甚至也是一種樂趣。



回到少年阿公的「音樂米」大本營，它由老房古厝改建，子維跟他太太「仙女」黃萱儀，就在這裏一起經營他們的理想夢，仙女更即席為我們表演她最拿手的音樂，透過她動人的歌聲，把她深愛的鄉土情感都感染了我們。最重要一環，當然就是子維教我們煮菜，3道菜分別是「涼拌小黃瓜」、「仙女闔腰帶」及「一串心」，最特別要算仙女闔腰帶，我們要用像草繩般的瓠仔乾，把已切條的豬肉、鹹菜及紅蘿蔔綑在一起，最後加蛤蜊滾湯，簡簡單單，卻很快就可變成一度味道鮮甜的宜蘭菜，地道又美味，吃過後令我更思念起我老媽煮的家常菜呢。(費用：NT$2,450，約HK$618)



市場廚藝教室（音樂米）

傭註：導覽人數4人成團，最多20人。導覽時間10:00am-2:00pm。必須預約。

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