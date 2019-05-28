三界五行：因應環境　選擇養魚種類

家居環境較小，並不影響養魚雅興。「室雅何須大，花香不在多。」只要用心，人與魚建立感情，用小小魚缸，養小小的魚，也有大情趣。



孔雀魚，可說是魚中的「小兒科」，粗生粗養，飼養極容易，小朋友也可以把魚養活養好，還可親眼看見這種熱帶魚生兒育女。這種魚，有平有貴，最便宜的，兩三元就有一對，甚至十元八元一袋。但是，有些罕有的新品種，例如俄羅斯培養的金屬孔雀魚、日本培養的藍孔雀魚、德國培養的白金孔雀魚，在初面世時，拍賣價以萬元美金計。



除了孔雀魚，小魚缸養小型熱帶魚，還有很多選擇，例如：紅劍、紅蓮燈、斑馬、黑裙、扯旗、四間、黑摩利……其中黑摩利有人單獨養這品種用來擋煞、辟邪、轉運，據說「頭頭碰着黑」的時候，以黑制黑。



養熱帶魚，可以清缸養，方便照顧，容易控制水質；也可以用草缸養，魚與草互濟共存，魚排泄物養草，草吸收二氧化碳釋放氧氣養魚。風水角度是水生木。但養草技術要求比養魚高，有些草需要供給二氧化碳才可以保持翠綠，這又涉及燈照提供光合作用問題。



單獨養孔雀魚，或養多個品種的熱帶魚，還有一個好處，就是七彩繽紛，除了視覺享受，賞心悅目之外，更集合風水五行元素：金——白、金、淺黃色；木——綠、青色；水——黑、藍色；火——紅、紫色；土——深黃、啡色。



方向宇