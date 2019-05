IB學生報讀加拿大大學的4大要項

英美加一向是IB學生海外升學的首選,好多香港IB學生自己都係持有加拿大戶籍,筆者先前着墨較多在香港和英國,今次同各位分享一下加拿大升學的資訊。



【IB收生要求】

1.加拿大比較出名的三間大學,分別為UBC、Mcgill和University of Toronto (U of T)。 根據QS ranking,UBC全球排名51,Mcgill世界排名33, University of Toronto則是28。收生要求,以MCGILL的建築系為例,IB總分要求37-38分,而管理學Bachelor of management要求都高達37分,另外就是Bachelor of science,例如生物科學等要求一樣唔低,IB總分38。仲有一點非常重要,如果學生讀數學Math Studies,將會有被加拿大大學歧視的可能,因為加拿大出名的大學,10個科目有9個都要求一定至少要IB Math SL,Math Studies(最簡易程度數學)是不會被接納的,所以學生一定要留意。



2.留意申請日和截止日期

IB學生要留意加拿大申請通常都係九月初左右,而截止日期就係翌年一月中。有IB同學經常問到是否要等到Deadline 的時候先遞交申請?因為希望如果有東西需要改,都會有多些少時間,一遞交了就無法更改。事實上,大學的Admissioner都會希望可以早點完成工作,所以好多時候加拿大大學的Offer係可以在Deadline之前收到的,而且學位有限,先到先得,所以竅門是不要等到最後先教,如果同學一早做起了,覺得無大問題,就好快些交出去,因為等得越耐,機會越小。



3.如何申請?

加拿大報大學和英國非常不同,加拿大全部都是獨立報名系統,而英國則是一個UCAS系統,統一所有報名。例如,U OF T 有自己的Join U 系統,Mcgill 大學亦要學生申請Minerva account才可申請。有了這些account 之後,除了填寫個人資料,選科等等,IB學生一定要留意有否額外文件要交(Addionational Supporting Documents) 。就以U of T 為例子,如果學生報讀建築系,需要交One Idea Supplement ,截止日期係2月左右,比正常截止日期1月中稍為延後。如果學生報讀

Kinesiology and Physical Education, 即是人體運動學,同樣有額外文件- Statement of interest 要交,所以IB學生報讀加拿大大學一定留意,千祈唔好漏掉。



4.英文程度

IB學生留意返如果讀緊第二語言 IB English B 的話, 需要考IELTS 或toefl 因為加拿大頂尖大學不會接受學生在中學時期不是就讀英文第一語言的課程。IELTS分數在7分或以上,Toefl 100分以上的話,通常就是頂尖大學的基本英文程度,同學過關就可以。



