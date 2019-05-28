紅米K20 Pro正式登場　平絕同級

Redmi紅米手機剛剛舉行發布會，正式發布新機K20及K20 Pro。K20 Pro採用6.39吋AMOLED全屏幕，用上彈出式前鏡頭設計，而機背則採用3D曲面玻璃，提供3色，另有型格的碳纖黑。硬件方面，採用旗艦級Snapdragon 855處理器、4,000mAh電池，並支援27W快充以及第7代屏幕指紋解鎖。至於鏡頭，彈出式前置鏡頭為2,000萬像素，而後置3鏡頭分別為4,800萬像素主攝、1,300萬像素超廣角以及800萬像素人像。比較特別是加入電競手機常見的八散石墨立體散熱。K20 Pro備有4個版本，6+64售2,499人民幣、6+128售2,599人民幣、8+128售2,799人民幣、8+256售2,999人民幣，即晚開始預售，6月1日開賣。



另有中階版的K20，同樣用上6.39吋屏幕、彈出式前鏡頭設計、後置3鏡頭及4,000mAh電池，但就改用低一級的Snapdragon 730處理器，亦只對應18W快充。提供6+64及6+128兩個版本，分別售1,999人民幣及2,099人民幣，即晚開始預售，6月6日開賣。



至於入門級機款就有紅米7A，基本規格發布會前已事先公開，包括5.45吋屏幕、Snapdragon 439處理器、4,000mAh電池、1,300萬像素鏡頭，2+16售549人民幣、2+32售599人民幣，即晚開始預售，6月6日開賣。