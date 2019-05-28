本日日本：東京池袋又有新場！　Game迷必到

暑假諗住潮逛東京的朋友要留意了，於池袋站東口的Sunshine通位置，7月19日將會開設地下2層、地上14層的商業大樓Q Plaza池袋。該大樓以Entertainment Plaza為概念，內裏集合了16間不同類型店舖，種類包括娛樂、Cafe、餐廳、購物等，其中讓人眼前一亮的，係著名遊戲生產商CAPCOM（即係推出街知巷聞的《街霸》及《魔物獵人》系列的廠商），會一口氣於大樓3樓開設Plaza CAPCOM池袋店及CAPCOM Cafe池袋店，前者會帶來只此一家的最新VR遊戲，後者則以特定的遊戲主題炮製限定Menu及商品，到此一遊，可以玩盡最新的街機、音樂Game、寫真貼紙機，及4人同時進行的VR遊戲，亦可以買到CAPCOM直營店以外買不到的限定景品，Game迷肯定會歡天喜地。



其他亮點方面，1樓會有由原宿起家的低格價雜貨品牌AWESOME附設Cafe的AWESOME STORE & CAFE IKEBUKURO進駐，該店會有約5,000件富設計性的原創雜貨發售，Cafe部分則有甚獲好評的貝果系列，並會推出池袋店的限定Menu，加上有機咖啡、茶及雞尾酒等飲品選擇，無論血拼或用餐都大滿足。另外還有正宗江戶前壽司店舖壽司．和築地日本海會開設分店、亦會搵到著名咖啡店ESPRESSO D WORKS新業務形態的麵包咖啡店EDW、和牛燒肉名店燒肉Blackhole的旗艦店、韓式刨冰專門店SULBING的分店，就連香港人都好熟悉的火鍋專門店小肥羊，都可在大樓內食得到。加上還有東京都內最大的綜合電影院Grand Cinema Complex助陣，如此陣容，令Q Plaza成為今個暑假的東京熱逛的焦點。



Q Plaza池袋

開幕日期：7月19日

地址：東京都豐島區東池袋1-30-3

網址：https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/news/pdf/1698.pdf