Keith Haring x EVISU　當紐約塗鴉遇上日系街頭潮牌

提起Keith Haring，最為人熟悉當然是其色彩繽紛的人形塗鴉，雖然這位80年代已故美國街頭藝術家經已離世近30年，但依然有不少設計師和品牌爭相與其合作，今次就與日本高端牛仔品牌EVISU合作推出聯乘系列，打造一系結合紐約街頭塗鴉藝術與日系街頭風格的潮流服飾和配飾。



Keith Haring x EVISU聯乘系列以品牌標誌性的圖案為主，採用明確的粗線條，搭配簡單的色彩，創作出充滿夏日活力的服飾。Keith Haring的經典塗鴉畫作 「Heart」、「Radiant Baby」、「Rainbow Dancers」及「Barking Dog」與 EVISU的「Seagull」、「Daicock」及「EVISU」融合，設計出充滿趣味又吸引眼球的Tee、牛仔短褲、沙灘短褲及沙灘拖鞋等夏日單品。