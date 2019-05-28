超長氣　真無線　AVIOT TE-D01d

日系耳機品牌AVIOT進軍香港，繼早前的真無線TE-D01b，最近再推新款TE-D01d。跟上次比較，新耳機變大了，同時塗層與修飾細緻了不少，按鍵又用上仿金屬設計，外觀更為討好。耳機對應IPX4級防水防汗，附送的耳翼符合人體工學，佩戴舒適不易掉落，適合做運動時佩載。



如同TE-D01b，TE-D01d採用SoC QCC3026晶片，耳機可按兩邊電池電量的多寡，進行主副切換，使耳機減少功耗，達致連續播放9小時；若配合1,800mAh充電盒，使用時間更長達100小時，超級長氣！耳機兩邊均設有一個大按鍵，提供多種功能，包括播放或停播、跳前選曲、調校音量、啟動Siri及接聽電話等等。另外左右耳機均可用來聽電話，更有cVcTM降噪技術確保話音清晰。



耳機除一般SBC外，還支援AAC、aptX無損音頻編碼，試聽會發現空間感、指向性都十分好，人聲突出，樂器聲也清晰具層次，最驚喜是在石墨烯振膜下，連低音表現也有所提升！針對真無線耳機經常斷線問題，TE-D01d內置天線，實測連線穩定，即使在街上也鮮有斷線問題。耳機現已推出，提供亮黑、酒紅、軍藍3色。