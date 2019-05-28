漫畫X-MEN黑鳳凰冷知識　睇戲前必睇

美漫英雄片熱潮勢不可擋，睇完《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，另一套不少戲迷期待的大作《變種特攻：黑鳳凰》(X-MEN: DARK PHOENIX)，將於6月6日上映，今次睇戲名都知道故事圍繞Jean Grey如何變成黑鳳凰為主線，其實這段故事在2006年的《變種特攻：兩極爭霸》都已經拍過，但口碑卻是一般，由於在前傳式作品《變種特攻：天啟滅世戰》中，不少主要角色如暴風女、雷射眼及Jean Grey，都已更換為年輕演員來主演，電影公司靈機一觸，既然角色都已全面年青化，何不重拍一次黑鳳凰的故事，《變種特攻：黑鳳凰》因此而誕生。



黑鳳凰是美國Marvel漫畫經典作《X-MEN》系列中的人氣角色，少女Jean Grey擁有強大的超能力，能心靈感應及精神移動控制物體，電影中描述Jean Grey由於力量愈來愈強，令她開始恐懼自己的力量，被X教授封鎖為第二人格就是黑鳳凰，黑鳳凰性格變成充滿欲望、暴力、憤怒，更可釋放鳳凰狀衝擊波，《變種特攻：天啟滅世戰》中的大反派天啟，就是被這鳳凰力量消滅。



黑鳳凰擁有一系列的漫畫，當中以《X-MENX：鳳凰之輓歌》(X-men Phoenix Endsong)較為人熟識，漫畫描述鳳凰能是一種強大的宇宙生命體，靠吸食能量為生，鳳凰能曾化身為地球上一名變種人女子Jean Grey，幸好得X-MEN團結一致，最終打敗鳳凰能，而Jean Grey亦恢復意識，回到同伴身邊，更與雷射眼結為夫妻，但原來鳳凰能還有一息尚存，回到地球卻發現Jean Grey已死去，於是將她強行復活，並找尋雷射眼務求將力量全部復完。